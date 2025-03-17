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AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

16:2617/03/2025, Pazartesi
AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, toplantının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, toplantının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 15.55'te başladı.


Toplantıda, Teşkilat Başkanlığı sunumunun ardından TBMM Parti Grubu çalışmaları ve Meclis gündeminin ele alınacağı belirtildi.


Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, toplantının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.



#AK Parti
#MKYK
#Ankara

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