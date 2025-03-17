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DEM Parti heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

DEM Parti heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

15:5217/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
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DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaretinin ardından AK Parti'yi ziyaret etti.
DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaretinin ardından AK Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı’dan yapılan çağrının ardından siyasi parti ziyaretleri kapsamında MHP heyeti ile TBMM’de bir araya geldi. DEM Parti heyeti MHP ziyaretinin ardından AK Parti'yi ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

DEM Parti'nin siyasi temasları devam ediyor. DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaretinin ardından AK Parti'yi ziyaret etti.


AK Partili Güler, görüşmeye ilişkin olarak, "Değerlendirmelerimizi kendilerine ilettik." dedi.





#AK PArti
#MHP
#DEM Parti

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