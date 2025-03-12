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DEM Parti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğiz

DEM Parti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğiz

15:5612/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün ya da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyeceklerini duyurdu.

Bakırhan, Saadet Partisi’ne yapılan ziyaretin ardından “Heyetimiz sayın Erdoğan’la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, başvuru yapmaları durumunda İmralı heyetine randevu vereceğini ifade etmişti.


İmralı 27 Şubat’ta örgüte silah bırakma çağrısı yapmış, DEM Parti yeniden siyasi parti ziyaretlerine başlamıştı. İmralı heyetinin 17 Mart’ta AK Parti ve MHP'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

#İmralı
#cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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