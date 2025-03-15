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DEM Parti heyetinden DİSK'e ziyaret

DEM Parti heyetinden DİSK'e ziyaret

15:2615/03/2025, Cumartesi
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DEM heyeti DİSK'te
DEM heyeti DİSK'te

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları liderliğindeki heyet, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ziyarette bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, İmralı’nın çağrısı sonrası başlatılan ziyaretler çerçevesinde DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.


Öcalan'ın çağrısı ele alındı


Heyeti, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ve sendika yöneticileri karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, taraflar arasında önemli değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.


#DEM Parti
#DİSK
#Tülay Hatimoğulları

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