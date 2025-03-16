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Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile telefonda görüştü: Türkiye'nin çıkarlarını gözeten adımlar bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile telefonda görüştü: Türkiye'nin çıkarlarını gözeten adımlar bekliyoruz

16:5916/03/2025, воскресенье
G: 16/03/2025, воскресенье
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yeni dönemde terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini ifade etti. Erdoğan, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için kararlı, inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD'nin işbirliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu dile getirdi.


Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını ifade eden Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.


Erdoğan, Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını kaydetti


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yeni dönemde terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, savunma sanayisi alanında iki ülkenin işbirliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu ifade etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Donald Trump
#ABD

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