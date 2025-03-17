Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhepçilik fitnesini boşa çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Kongre Merkezi 'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile İftar programına katıldı.

Erdoğan program sonunda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Kimi zaman provokasyonla kimi zaman da insanların inançlarına hakaret ederek Ramazan ayını zehirlemek isteyenlerin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayına gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız." dedi.

Erdoğan ayrıca, mezhepçilik fitnesini Türkiye'ye bulaştırma gayretlerini boşa çıkardıklarını da belirterek, "Terörsüz Türkiye için cesur adım attık. Cumhur İttifakı yıllardır çözülemeyen sorunu çözecek." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de mevcut.

Kimi zaman provokasyonla kimi zaman da insanların inançlarına hakaret ederek bunu yaptılar.

Ramazan ayına gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız.

Mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük.

Tüm dünyada gönüllere giriyoruz.

Terörsüz Türkiye için adım attık.

Cumhur İttifakı yıllardır çözülemeyen sorunu çözecek.

Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguluyoruz.

Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları giderecek ciddi adımlar atacağız.

Birileri kendi parti içi çekişmelerini ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortada.

Sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir bünye bulunuyor.

Daha fazla ne olabilir ki diyoruz ama bakıyoruz daha yüz kızartıcı detaylar ortaya çıkıyor.

Kadınlara had bildirme arsızlıklarına kadar ne ararsan var.

Belediyelerdeki yolsuzluklar yamyamlık boyutunda.

Demokrasimizi zehirleyen toksik muhalefet bu anlayışın tüm belirtilerini ana muhalefet cephesine baktıkça hepimiz şahit oluyoruz.

Daha kendi evlerine çeki düzen veremeyenlerin ülke yönetimine talip olma iddialarını tevessümle takip ediyoruz.

AK Parti iktidarı 2071'e kadar da Allah'ın izniyle bu yola devam edecektir.

Kaybettiğimizde ise ilk sınamada yardan aşağı yuvarlanmamız mukadder.

90'lı yıllar sayısız örneklerle dolu.

AK Parti'ye ömür biçenlerin hepsi tarih oldu ama AK Parti hala dimdik ayakta.

Siyaset sahada yapılır. Gönüllere sahada girilir. Seçimler sahada kazanılır.

Bunu becerdiğimizde ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar hepsi beyhudedir.

Hasbi ve harbi çalışacağız.

Sıkı bir çalışma dönemine girmemiz şarttı.

Bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanlarıyla doldurulacakır.

Milletimize kendi projemizi, misyonumuzu bıkmadan usanmadan anlatacağız ki böyle bir zafiyete mahal vermeyelim.



