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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyeti randevu isterse veririm

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyeti randevu isterse veririm

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:0112/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetine talep etmeleri halinde randevu vereceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetine talep etmeleri halinde randevu vereceğini açıkladı.

AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetine talep etmeleri halinde randevu vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Randevu isterlerse veririm"

Bir gazetecinin "DEM heyetiyle görüşür müsünüz"
sorusuna,
"İmralı heyeti randevu isterse veririm
" cevabını verdi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İmralı
#AK Parti

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