Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Suriye'de yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:

Zorlu süreçten geçiyoruz

"Kurulan tuzaklara düşmeden, kardeşliğimizden, binlerce yıllık köklü tecrübemizden güç ve cesaret alarak merhum Erbakan Hocamızın ifadesiyle, hayra motor şerre fren olmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Gerek bölgemizde geren dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu süreçten geçiyoruz. Sudanlı kardeşlerimiz istikrarsızlıkla boğuşuyor. Gazze'deki ateşkes Siyonist rejimin tüm şımarıklıklarına rağmen güçlükle de olsa devam ediyor. Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Yaşanan tüm olumsuzluklar karşısında ülke, millet olarak umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı muhafaza ediyoruz.

Üç liralık hizmetin reklamına 5 lira harcamayacağız

Külliye'de Ramazan programımız Ankara halkının, özellikle çocuklarımızın yoğun teveccühü ile milletin evinde devam ediyor. Yakın çevremizden başlayarak, ülkemiz içinde ve dışında, barışa, iyiliğe, huzura katkı verebilmenin gayretindeyiz. İftarlarda vatandaşlarımızla birlikte olacak, aynı sofrada hasbihal edeceğiz. Tüm bunları yaparken başkaları gibi şov peşinde olmayacağız. Üç liralık hizmetin reklamına beş lira harcamayacağız. Biz reklam ve şov yapmanın değil, gönüllere girmenin peşindeyiz. Biz bir yarayı sarma, bir ihtiyacı giderme gayesi ile hareket eden kadroyuz. Yaptıklarımızı elbette anlatacağız ama bunları yaparken birileri gibi hoyratça davranmayacağız, insanımızı rencide etmeyeceğiz. Tevazudan azla sapmayacağız. AK Parti kadrolarına yakışan işte böyle bir asalettir. Bu harekete yakışan 85 milyonu bağrına basan kuşatıcı bir yaklaşımdır.

Türkiye'yi barış diplomasisinin merkez üssü yapacağız

Daha adil bir dünya mümkün şiarıyla yürüttüğümüz çabaların semerelerini toplamaya başladık. Türkiye olarak, sadece iyilik sancağını değil; barışın, güven ve huzur veren iklimini başta mazlum coğrafyalar olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Türkiye'yi bölgesel istikrar kaynağı olmanın ötesinde barış diplomasisinin merkez üssü haline getireceğiz.

İstiklal Marşımız sıradan bir marş değildir

İstiklal Marşımız 'Türk milletinin ortak paydası nedir?' sorusunun da en net cevabıdır. Bir şiirden öte 85 milyon olarak bizi birbirimize kardeş kılan, marşımıza hayat veren imana, inanca ve sevdaya hep beraber sahip çıkmalıyız. İstiklal Marşımız sıradan bir marş değildir. Necip milletimizin hissiyatının, kahramanlığının ve asil karakterinin dizelere, cümlelere harf harf işenmiş sembolüdür.

Son derece sinsi bir pusu kuruluyor

Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-anti laik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Tahrik siyasetiyle, nefret söylemleriyle, çoğu yalan olan provokatif açıklamalarla yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor. Milletimize bu kötülüğü, ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor.

Özgür Özel'in sıfırı tüketmesi yakındır

CHP, kendisine biraz çeki düzen vermek, kendini hesaba çekmek yerine giderek pervasızlaşıyor. Bunlarla da kalmıyor, ülkemiz ve demokrasimiz açısından tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyorlar. Özgür Özel meclis kürsüsünde milletin karşısında dedikodu yapmayı siyaset yapmak zannediyor. Günaşırı parti değiştirmekten Türk siyasetinde adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, iflas bayrağını çekmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik şekilde alaşağı edilmesi yakındır. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler ertesi gün belediye başkanı tarafından yalanlanan birisini muhatap almak bize zuldür. Özgür Özel partisi içinde sıkıştıkça ne acıdır ki, dışarıda daha zehirli, daha sorumsuz, son derece çirkin bir dile sarılıyor. Bizim üzüntümüz, Genel Başkan değişse de, CHP'nin faşist zihniyetinin olduğu yerde çakılı kalmasınadır.

CHP yönetimi tövbe etmelidir

Bu ülkede Kürt de Alevi de muhafazakar da en sert basıyı CHP'den görmüştür. CHP yönetimi Alevi vatandaşlarımızı kışkırtacağına geçmişte onlara yaptığı zulümden dolayı nedamet getirsin. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir. Her kim, üç-beş emperyalistin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kast ederse, karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, 85 milyonu bulur. Bu mülevves senaryoyu Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde gördük. Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Bizi Türkiye Yüzyılı hedefimizden alıkoyamayacaksınız. Allah’ın izni ile bu sefer Türkiye’yi küresel demokrasi ve kalkınma yarışının dışına atamayacaksınız.

Aile bizim her şeyimiz