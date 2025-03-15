Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

14:4715/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Milli Savunma Üniversitesine geldi.

Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Üsküdar
#Kısıklı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED FAİZ KARARI 2025 MART TOPLANTISI: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak?