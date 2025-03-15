Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Milli Savunma Üniversitesine geldi.
Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
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