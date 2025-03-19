Adım adım terörsüz Türkiye'ye

Erdoğan MKYK’da, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. Görüşmede Trump’ın Erdoğan’a, “Bölgede size güveniyoruz” dediği öğrenildi. Trump görüşmede ABD’nin Türkiye’ye atayacağı yeni Büyükelçi Tom Barrack’a da dikkat çekti. Trump, ismi onay için Senato’ya gönderilen Barrack hakkında, “Büyükelçi emrinizdedir, doğrudan bağlantı kurabilirsiniz. Başka aracı aramayın” dedi. Büyükelçinin dedesi 1900 yılında Lübnan’dan ABD’ye göçen bir Osmanlı vatandaşı. Büyükelçi ise emlak milyarderi. Erdoğan’ın bayram sonrası ABD’ye gidebileceği, Trump’ın da çok gecikmeden iadeiziyarette bulunabileceği ifade edildi.