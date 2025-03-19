Adım adım terörsüz Türkiye'ye

AK Parti MKYK’nın gündemi “Terörsüz Türkiye” oldu. Erdoğan kurmaylarına sürece zarar verecek açıklamalardan kaçınmalarını istedi: Günün gereği ne ise onlar yapılacak ve adım adım bu terörsüz Türkiye süreci gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda “Terörsüz Türkiye”, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi, DEM heyetinin ziyaretleri gibi konulara değindi.
AÇIKLAMALARA DİKKAT
Kurmaylarına sürece zarar verecek açıklamalardan kaçınılması talimatını veren Erdoğan, “Sözlerimize dikkat edelim. Sonradan konuşulacak şeyleri şimdiden konuşmanın anlamı yok. Günün gereği ne ise onlar yapılacak ve adım adım bu terörsüz Türkiye süreci gerçekleşecek” dedi.
DEM Parti heyeti ile yapılan görüşmenin yansımaları da MKYK’da gündeme geldi. DEM’in turlarıyla ilgili Erdoğan “DEM’in görüşmeleri verimli sürdürdüğünü, üzerlerine düşeni yaptıklarını” ifade etti.
İKNA SÜRECİ GİBİ
DEM heyetinin AK Parti’ye “Ciddi mücadele veriyoruz, sahada itiraz edenler var. Biz aynı zamanda ikna süreci yürütüyoruz” mesajı verdiği öğrenildi. DEM heyetinin yasa yapım süreçlerine görüş ve katkı sağlamak istediği de belirtildi. Suriye’nin de görüşüldüğü toplantıda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yakında Kamışlı’yı ziyaret edeceği, kente Kürt bir vali atanacağı bilgisi paylaşıldı.
Washington yolcusu
- Erdoğan MKYK’da, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. Görüşmede Trump’ın Erdoğan’a, “Bölgede size güveniyoruz” dediği öğrenildi. Trump görüşmede ABD’nin Türkiye’ye atayacağı yeni Büyükelçi Tom Barrack’a da dikkat çekti. Trump, ismi onay için Senato’ya gönderilen Barrack hakkında, “Büyükelçi emrinizdedir, doğrudan bağlantı kurabilirsiniz. Başka aracı aramayın” dedi. Büyükelçinin dedesi 1900 yılında Lübnan’dan ABD’ye göçen bir Osmanlı vatandaşı. Büyükelçi ise emlak milyarderi. Erdoğan’ın bayram sonrası ABD’ye gidebileceği, Trump’ın da çok gecikmeden iadeiziyarette bulunabileceği ifade edildi.