AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'ye saldırmasına tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır" dedi.
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 326 Filistinli katledildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ateşkesin bozulmasına tepki gösterdi.
Netanyahu hükümetinin insanlık düşmanı bir organizasyon olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler. Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır"
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