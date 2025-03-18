Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 412 şehit, 500'den fazla yaralı var

13.29: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı; İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 412 kişinin hayatını kaybettiğini 562 kişininde yaralandığını belirtti.

11.10: Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybeden 326 kişinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 440'tan fazla yaralının hastanelere getirildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye bu sabah 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısının 322'yi aştığı, onlarca kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

09.22: İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak, uluslararası ve insani tüm anlaşmaları ihlal ederek sivillere yönelik soykırımı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısının 322'yi aştığı ve onlarca yaralının olduğu kaydedildi.

Ölen ve yaralananların bir kısmı hastanelere ulaştırılırken, büyük bir kısmının bölgedeki kötü insani şartlar ve tüm kentlerdeki akaryakıt sıkıntısının ulaşımı felç etmesi nedeniyle henüz hastanelere nakledilemediği, ölenlerin ve kayıpların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu ifade edildi.

08.44: İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

3.41: İsrail ABD'ye danıştı ateşkesi bozdu

Gazze'de sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 200'ü aştı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişinin Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı belirtilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.

"Beyaz Saray'ın haberi vardı"

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

Saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetmişti.

Hamas: Netanyahu esirlerin hayatını tehlikeye atıyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada , "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

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