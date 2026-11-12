İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail savaş uçaklarının hastanenin ikinci katını hedef aldığını açıkladı. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, yaşamını yitirenlerden birinin hastanede görevli doktor olduğunu bildirdi.
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