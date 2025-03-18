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Beyaz Saray katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştığını teyit etti

Beyaz Saray katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştığını teyit etti

07:2818/03/2025, Salı
AA
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Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükseldi.
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükseldi.

Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetmişti.

#ABD
#Beyaz Saray
#Gazze
#İsrail

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