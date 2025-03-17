Netanyahu'nun Şin-Bet kararı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşınıyor

"Muhalefet liderlerine şunu söylemeliyim ki, bu kader anı. Artık tavizlere veya küçük siyasi hesaplara yer yok. Şimdi birleşmeli ve Netanyahu'nun demokratik İsrail'i parçalama girişimlerine karşı sağlam bir duvar olmalıyız. Bizden beklenen bu ve bu bizim sorumluluğumuz."