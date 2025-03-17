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Netanyahu'nun Şin-Bet kararı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşınıyor

Netanyahu'nun Şin-Bet kararı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşınıyor

21:0217/03/2025, Pazartesi
AA
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İsrail'de Lapid öncülüğündeki muhalefet, Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıyor.
İsrail'de Lapid öncülüğündeki muhalefet, Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıyor.

İsrail'de muhalefet, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ı görevden alma kararına itiraz ederek konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağını açıkladı. Ana muhalefet partisi Gelecek Var Partisi’nin lideri Yair Lapid, Netanyahu’nun bu hamlesinin arkasındaki asıl amacın, Başbakanlık Ofisi’nde yürütülen ulusal güvenlik suçlarına dair ağır cezai soruşturmayı engellemek olduğunu savundu.

Şin-Bet Direktörü Bar'ın çarşamba günü düzenlenecek hükümet oturumunda görevden alınmasının oylanacağını duyuran Netanyahu, kararına gerekçe olarak, 7 Ekim'de "başarısız olmakla suçladığı" Bar'a güven duymamasını gösterdi.

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve Demokratlar Partisi başkanı Yair Golan, İsrail Meclisinde bir araya gelerek Şin-Bet Direktörü'nün görevden alınması kararını ele aldı.

"Amacı işlenen ulusal güvenlik suçlarına ilişkin ağır cezai soruşturmayı sabote etmek"

Toplantıda, Netanyahu'nun söz konusu görevden alma kararına karşı atılacak adımları ele alan muhalefet liderleri, kararın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuracaklarını duyurdu.

Lapid, liderlerle yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma hamlesinin "açık amacının" İsrail Başbakanlık Ofisi'nde "işlenen ulusal güvenlik suçlarına ilişkin ağır cezai soruşturmayı sabote etmek" olduğunu vurguladı.

Muhalefetten Netanyahu'ya karşı birleşme çağrısı

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, muhalefet liderlerinin toplantısı öncesinde X hesabından, "küçük siyasi hesapları bir kenara bırakarak" Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı birleşme çağrısı yaptı.

Golan,
"Muhalefet liderlerine şunu söylemeliyim ki, bu kader anı. Artık tavizlere veya küçük siyasi hesaplara yer yok. Şimdi birleşmeli ve Netanyahu'nun demokratik İsrail'i parçalama girişimlerine karşı sağlam bir duvar olmalıyız. Bizden beklenen bu ve bu bizim sorumluluğumuz."
ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararı

İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısının ardından devletin zirvesinde karşılıklı suçlamalarla gerek istifa etmek zorunda kalarak gerekse görevden alınarak koltuğuna veda edecek 7. isim iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar oldu.

Netanyahu, dün yayımladığı video mesajında, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı bir görüşmeye çağırarak, çarşamba düzenlenecek kabine oturumunda görevden alınmasının oylanacağını bildirmişti.

Görevden alma kararını, Bar'a güvensizliğiyle gerekçelendiren Netanyahu, Şin-Bet'e güvense de Bar'ın görevden alınması kararının gerekli olduğunu savundu.

İsrail basını, bağımsız bir kurum olarak kabul edilen Şin-Bet'in direktörünün ülke tarihinde ilk defa görevden alınacağına dikkati çekti.



#Binyamin Netahyahu
#Yair Lapid
#Şin-Bet

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