Türk, İsrail'in gece saatlerinde Gazze'yi hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Volker Türk, "Sağlık Bakanlığına göre, Gazze'de gece gerçekleşen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan İsrail hava saldırıları ve bombardımanı beni dehşete düşürdü. Saldırılar, trajedi üstüne trajedi ekleyecek" değerlendirmesinde bulundu.





BM Komiseri Türk: Gazze'de gece gerçekleşen İsrail saldırıları beni dehşete düşürdü Dünya / Ortadoğu





'Filistin halkına daha fazla sefalet yükleyecek'

Gazze'de son 18 ayda yaşanan saldırıların, bu krizden askeri bir çıkış yolu olmadığını açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Türk, "İlerlemenin tek yolu, uluslararası hukuka uygun bir siyasi çözüme ulaşılmasıdır. İsrail'in daha fazla askeri güce başvurması, halihazırda felaket koşulları yaşayan Filistin halkına daha fazla sefalet yükleyecek" ifadelerini kullandı.





İsrail'in saldırdığı Gazze'deki kabusun sona ermesi çağrısında bulunan Türk, esirlerin ve keyfi olarak gözaltında tutulanların derhal serbest bırakılması talebini yineledi.





Türk, "Savaş kalıcı olarak sona ermeli. Etkisi olan tüm taraflara, barışı sağlamak ve sivillerin daha fazla acı çekmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapma çağrısında bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





BM Komiseri Türk: Gazze'de gece gerçekleşen İsrail saldırıları beni dehşete düşürdü Dünya / Ortadoğu





Ölen ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı.





İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.





İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.



