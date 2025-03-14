Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız

Bakan Tunç, sokak köpekleriyle ilgili de, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Geçen sene hazırlanan tasarı yasalaşmıştı. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklar güvenli olsun. Bu anlamda yasaların getirdiği zorunluluklar var. Belediyelerin bütçelerinde pay ayırarak barınak yapma ve sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları yapmalı. Belediyeler görevini yapmalı. Burada işin adli boyutu söz konusu.

Maalesef sokak hayvanları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Kabul edilecek bir durum değil.