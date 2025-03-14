Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız

Bakan Tunç.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye ile ilgili, "DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrası devam eden çalışmalar var. Terörün sonlandırılması, terör örgütünün kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakmasına yönelik çağrının değerlendirilmesi çok önemli.
Terör örgütünün kendini feshetmesiyle beraber terörsüz bir Türkiye döneminin başlaması hepimizin hedefi.
" dedi.
'Kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılacak'
'Kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılacak'
Tunç, "Türk, Kürt, Çerkes, Laz hiçbir ayrım yapmadan, etnik kökenine bakmadan, ülkemizin birlik ve beraberliğini koruyarak, iç cephemizi daha da güçlendirerek artık terörsüz bir Türkiye'ye adım atıyoruz.
Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız, eşiğindeyiz diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki günler ülkemiz için parlak. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin çöpe atıldığı bir dönemi inşallah yaşayacağız.
Bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplanmıştı. Bu hançer inşallah çıkarılacak. Türkiye o yaralarını da hızlı bir şekilde tedavi ederek daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek inşallah." diye konuştu.
'Belediyeler görevini yapmalı'
'Belediyeler görevini yapmalı'
Bakan Tunç, sokak köpekleriyle ilgili de, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Geçen sene hazırlanan tasarı yasalaşmıştı. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklar güvenli olsun. Bu anlamda yasaların getirdiği zorunluluklar var. Belediyelerin bütçelerinde pay ayırarak barınak yapma ve sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları yapmalı. Belediyeler görevini yapmalı. Burada işin adli boyutu söz konusu.
Maalesef sokak hayvanları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Kabul edilecek bir durum değil.
Bunu önlemek durumundayız. İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yasayı en etkin şekilde kullanmak gerekir." ifadelerini kullandı.
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