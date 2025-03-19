Üniversite grubunda öğrencileri örgütlediler: 'Polise taş atmayacaksak niye kaskları var?'

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü sınıf grubunda, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu için eylem planı yapıldı. Öğrencilerin bilgi alması amacıyla kurulan duyuru grubu, CHP'li provokatörlerin eylem sahasına dönüştü.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası üniversitelerdeki CHP örgütleri de harekete geçti. İzmir Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü duyuru grubunda, CHP'li İBB Başkanı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla eylem yapma çağrısında bulunuldu.
CHP'nin çağrısını sınıf grubuna atarak yürüyüşün okulun gazetesi Kulis ile beraber gerçekleştirileceğini ifade eden E.Y.Ö. isimli öğrenci, eyleme katılmak isteyen öğrencilerin de ismini aldı. E.Y.Ö, yürüyüşün kampüste yapılmasını öneren bir öğrenciye de "Yalnızca okulumuz değil, İzmir’deki bütün üniversite öğrencilerine davet gönderdik." şeklinde cevap verdi.
Beren isimli bir başka şahıs da "Polise taş atmayacaksak neden kaskları var?" ifadelerini kullandı. Konuşmanın hemen ardından mesajların E.Y.Ö. tarafından silindiği öğrenildi.