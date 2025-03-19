Üniversite grubunda öğrencileri örgütlediler: 'Polise taş atmayacaksak niye kaskları var?'

CHP'nin çağrısını sınıf grubuna atarak yürüyüşün okulun gazetesi Kulis ile beraber gerçekleştirileceğini ifade eden E.Y.Ö. isimli öğrenci, eyleme katılmak isteyen öğrencilerin de ismini aldı. E.Y.Ö, yürüyüşün kampüste yapılmasını öneren bir öğrenciye de "Yalnızca okulumuz değil, İzmir’deki bütün üniversite öğrencilerine davet gönderdik." şeklinde cevap verdi.