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İBB'ye soruşturmada gizli tanıklar 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun en yakınları' çıktı

İBB'ye soruşturmada gizli tanıklar 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun en yakınları' çıktı

22:1831/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sibel Gürcihan, İBB soruşturmasındaki itirafçıların hepsinin CHP'li olduğunu açıkladı.
Sibel Gürcihan, İBB soruşturmasındaki itirafçıların hepsinin CHP'li olduğunu açıkladı.

Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmasında gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğunu söyledi. İsimleri suç olduğu için şimdilik yazamayacağını belirten Gürcihan, "Ve üzgünüm hepsi CHP'li, hepsi yıllarca İBB ile çalışmış ve paralar kazanmışlar." dedi.

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilgileri savcılığa iletenlerin bizzat CHP’liler olduğunu belirterek,
"Yolsuzluğu yapan da, rüşveti alan da, itiraf eden de CHP’lidir. Ama suçlu AK Parti"
dedi.

Yaşananların gölgesinde Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

İBB'ye soruşturmada gizli tanıklar 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun en yakınları' çıktı

Gürcihan, İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmasında gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğunu söyledi.

İsimleri suç olduğu için şimdilik yazamayacağını belirten Gürcihan,
"Ve üzgünüm hepsi CHP'li, hepsi yıllarca İBB ile çalışmış ve paralar kazanmışlar."
dedi.
Gürcihan paylaşımında, şunları dile getirdi:
  1. "Gizli Tanık 1: Murat Ongun'a yakın biri
  2. Gizli Tanık 2: Para kuleleri olayına dahil olmuş biri
  3. Gizli Tanık 3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden biri,
  4. Gizli Tanık 4: Yine Kılıçdaroğlu'na yakın ama kongreden sonra CHP yönetimi ile ters düşmüş biri. İmamoğlu'nun avukatının tecavüz, taciz kaydı var dediği kişi bu gizli tanık."


#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Murat Ongun
#CHP
#Sibel Gürcihan

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