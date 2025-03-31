Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'ndan medya ve iş dünyasına tehdit

Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'ndan medya ve iş dünyasına tehdit

20:5031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İmamoğlu, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
İmamoğlu, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden iş dünyasını tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, medya ve iş dünyası için seçim yapma vaktinin geldiğini söyledi. CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı korsan boykota atıfta bulunan İmamoğlu, iş dünyasının ve medyanın 'bir kişinin güdümünde' olduğu hezeyanında bulunarak ya bu yolda devam edip boykotun sert etkilerini göreceklerini ya da milletin yanında hizalanacaklarını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
yönelik yolsuzluk soruşturma kapsamında
Ekrem İmamoğlu
dahil 48 kişi tutuklandı.
Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi
'ne gönderilen İmamoğlu, daha sonra
İçişleri Bakanlığı
nca görevden uzaklaştırıldı.
Bunun üzerine
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, belgelenen yolsuzluğa ve
İmamoğlu'nun tutukluluğu
na karşı çıkma adına başta medya ve iş dünyası olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik
boykot
çağrısında bulundu.

Korsan boykota destek iş dünyasına tehdit

Özel'in bu boykot çağrısına yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'ndan destek geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, korsan boykot hareketini desteklediğini belirtirken medya ve iş dünyasını da tehdit etti.

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vaktinin geldiğini savunan İmamoğlu, söz konusu sektörlerin 'bir kişinin güdümünde' olduğunu savunarak, "
Ya boykotun sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.
" hezeyanını savundu.

İşsizlik son 13 yılın en düşük seviyesinde

İmamoğlu'nun iş dünyasını tehdidinin zamanlaması da dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan İşgücü İstatistiklerine göre, 2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bin kişi olarak gerçekleşti.



#Ekrem İmamoğlu
#Boykot
#Tehdit
#İşsizlik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem ara sınav takvimi: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?