Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'ndan medya ve iş dünyasına tehdit

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden iş dünyasını tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, medya ve iş dünyası için seçim yapma vaktinin geldiğini söyledi. CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı korsan boykota atıfta bulunan İmamoğlu, iş dünyasının ve medyanın 'bir kişinin güdümünde' olduğu hezeyanında bulunarak ya bu yolda devam edip boykotun sert etkilerini göreceklerini ya da milletin yanında hizalanacaklarını savundu.
Korsan boykota destek iş dünyasına tehdit
Özel'in bu boykot çağrısına yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'ndan destek geldi.
X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, korsan boykot hareketini desteklediğini belirtirken medya ve iş dünyasını da tehdit etti.
İşsizlik son 13 yılın en düşük seviyesinde
İmamoğlu'nun iş dünyasını tehdidinin zamanlaması da dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan İşgücü İstatistiklerine göre, 2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bin kişi olarak gerçekleşti.