Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'ndan medya ve iş dünyasına tehdit

na karşı çıkma adına başta medya ve iş dünyası olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik

na karşı çıkma adına başta medya ve iş dünyası olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik

X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, korsan boykot hareketini desteklediğini belirtirken medya ve iş dünyasını da tehdit etti.

Ya boykotun sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.

Ya boykotun sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vaktinin geldiğini savunan İmamoğlu, söz konusu sektörlerin 'bir kişinin güdümünde' olduğunu savunarak, "

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vaktinin geldiğini savunan İmamoğlu, söz konusu sektörlerin 'bir kişinin güdümünde' olduğunu savunarak, "

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan İşgücü İstatistiklerine göre, 2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bin kişi olarak gerçekleşti.