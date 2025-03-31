"Türk mahkemeleri Erdoğan'ın rakibine ceza verdiğinde liberal zihin isyan ediyor ve 'Türkiye'de kanun olduğu' argümanını reddediyor. Fransa'nın mahkemeleri de aynısını yaptığında, liberal zihin seviniyor ve kanunun kanun olduğunu papağan gibi tekrarlıyor. Akılalmaz bir ikiyüzlülük!"