X'te milyonlarca takipçisi olan Yunan ekonomist, akademisyen ve siyasetçi Yanis Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi. Fransız mahkemelerinin de Türkiye ile aynısını yaptığını vurgulayan Varoufakis'e, CHP yönetimindeki İBB'nin örtülü reklamını yapan Vedat Milör tepki gösterdi. Milör, "Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün, bu sana değer veren bizler için rahatsız edici" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden alındı.
Bugün Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen de benzer bir yolsuzluk soruşturmasından hüküm yedi. Avrupa Birliği fonlarını usulsüz kullanmaktan suçlu bulunan Le Pen'e 4 yıl hapis cezası (2 yılı ev hapsi), 100.000 avro para cezası ve 5 yıl kamu görevinden men cezası verildi.
Yunan akademisyen riyakarlığı yüzlerine vurdu: Akılalmaz bir ikiyüzlülük
X'te milyonlarca takipçisi olan Yunan ekonomist, akademisyen ve siyasetçi Yanis Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi.
Vedat Milör'ü dumura uğratan paylaşım
Bu paylaşım CHP yönetimindeki İBB'nin örtülü reklamını yapan yaptığı yemek programları ile tanınan Vedat Milör'ü kızdırdı.