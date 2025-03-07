Vedat Milor’a ‘örtülü reklam’ soruşturması

Ticaret Bakanlığı, inceleme sonunda Milor'un videosunun "örtülü reklam" sayılıp sayılmayacağına karar verecek.
Yaptığı yemek programları ile tanınan ve son dönemde YouTube hesabından paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Vedat Milor’ün Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Üsküdar Kent Lokantası ile ilgili yayınladığı içerikle ilgili, Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Vedat Milor'un YouTube kanalında yayınladığı
"40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?"
başlıklı videoyu Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil gerekçesiyle mercek altına aldı.
Bakanlık evrak istedi
Bakanlık evrak istedi
Bakanlık, inceleme kapsamında Milor'dan,
"Kent Lokantası"
ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti.
Milor'un videosunda Kent Lokantas ile ilgili detaylı bilgiler yer almasını
"örtülü reklam"
niteliğini taşıyabileceği şeklinde değerlendiren Ticaret Bakanlığı soruşturmasına gerekçe olarak, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması şartını gerekçe gösterdi.
Milor'a idari yaptırım uygulanabilir
Milor'a idari yaptırım uygulanabilir
Ticaret Bakanlığı, inceleme sonunda Milor'un videosunun "örtülü reklam" sayılıp sayılmayacağına karar verecek. Eğer video "ticari reklam" olarak nitelendirilirse, Milor'a idari yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.
Milor açıklama yapmıştı
Milor açıklama yapmıştı
Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dile getirilen benzer iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve herhangi bir kuruluştan ödeme almadığını vurgulamış,
"Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım" i
fadelerini kullanmıştı.
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