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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: Ramazan Bayramı süresince denetimlerimiz sürecek

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla ramazan ayı boyunca sürdürülen denetimlerin Ramazan Bayramı süresince de devam edeceğini duyurdu.

09:42 - 2/04/2024 Salı
DHA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla ramazan ayı boyunca sürdürdüğümüz yoğun denetim faaliyetlerini ramazan ayının son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince artırarak etkin bir şekilde sürdüreceğiz.


Bu kapsamda, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketler yakın takibimiz altında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca vatandaşların şahit oldukları fahiş fiyat artışlarının bakanlığın çağrı merkezine ve bakanlığımızın web sayfasına bildirebileceği hatırlatılarak, "Diğer yandan da işletmelerimizin, mevzuatımıza uyum sağlama ve vatandaşlarımızı mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini, aksi halde vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz" denildi.




#Ticaret Bakanlığı
#Ramazan Bayramı
#Denetim
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