Özgür Özel Türk yargısını CNN International'e şikayet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin ABD merkezli CNN International'e açıklamalarda bulundu. Türk yargısını şikayet eden Özel, "Türkiye'de adalet sistemine kimse güvenmiyor. Ne yazık ki bağımsız bir yargı yok." dedi.
İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Özgür Özel Türk yargısını Amerikan CNN'e şikayet etti
Amonpour paylaştı
Söz konusu röportajın reklamını, kanalın önde gelen isimlerinden Christiane Amanpour X hesabından yaptı.
Sık sık, kasıtlı olarak Türkiye üzerine yayınlar yapan Amanpour, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 gün önce de Türkiye'ye gelmişti.
İmamoğlu'nun danışmanı da Yunan'a şikayet etmişti
İmamoğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan da geride kalan gün Yunanistan'da bir televizyon kanalına bağlanıp, "Zorbaların çağındayız. Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli." diyerek Türkiye'yi şikayet etmişti.