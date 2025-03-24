Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Özgür Özel Türk yargısını CNN International'e şikayet etti

Özgür Özel Türk yargısını CNN International'e şikayet etti

21:5124/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD basınına açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD basınına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin ABD merkezli CNN International'e açıklamalarda bulundu. Türk yargısını şikayet eden Özel, "Türkiye'de adalet sistemine kimse güvenmiyor. Ne yazık ki bağımsız bir yargı yok." dedi.

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Özgür Özel Türk yargısını Amerikan CNN'e şikayet etti

Halka sokağa çıkın çağrısı yapan Özgür Özel
, bundan da karşılık bulamayınca
çözümü Türk yargısını Amerika'ya şikayet etmekte buldu.
CNN International'den Bianna Golodryga'ya konuşan Özgür Özel
İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin ABD merkezli CNN International'e açıklamalarda bulunan Özel,
"Türkiye'de adalet sistemine kimse güvenmiyor. Ne yazık ki bağımsız bir yargı yok."
dedi.

Amonpour paylaştı

Söz konusu röportajın reklamını, kanalın önde gelen isimlerinden Christiane Amanpour X hesabından yaptı.

Sık sık, kasıtlı olarak Türkiye üzerine yayınlar yapan Amanpour, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 gün önce de Türkiye'ye gelmişti.

İmamoğlu'nun danışmanı da Yunan'a şikayet etmişti

İmamoğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan da geride kalan gün Yunanistan'da bir televizyon kanalına bağlanıp, "Zorbaların çağındayız. Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli." diyerek Türkiye'yi şikayet etmişti.


#Özgür Özel
#CNN International
#Ekrem İmamoğlu
#CHP

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Bakanlık ödeme takvimi