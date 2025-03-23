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İmamoğlu'nun danışmanı Yunanistan'dan yardım istedi: Sesinizi yükseltin

İmamoğlu'nun danışmanı Yunanistan'dan yardım istedi: Sesinizi yükseltin

21:4023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yunan medyasına çıkıp Recep Tayyip Erdoğan iktidarına karşı olunması çağrısı yapan Mustafa Osman Turan.
Yunan medyasına çıkıp Recep Tayyip Erdoğan iktidarına karşı olunması çağrısı yapan Mustafa Osman Turan.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan, Yunanistan'da bir televizyon kanalına bağlanıp Türkiye'yi şikayet etti. "Zorbaların çağındayız." diyen Turan, "Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli." dedi.

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı ve tutuklandı.

İmamoğlu'nun danışmanı Türkiye'yi Yunanistan'a şikayet etti

Yaşananların ardından İmamoğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan, Yunanistan'da bir televizyon kanalına bağlanıp Türkiye'yi şikayet etti.

"Zorbaların çağındayız. Meslek örgütlerinin, işadamlarının susturulmasına, medyanın kontrol altına alınmasına tanık oluyoruz."
diyen Turan,
"En güçlü tepki Avrupa'daki belediye başkanlarından geldi, Onlar gerçekten seslerini yükselttiler. Ama hükümetler pek konuşmuyor."
siteminde bulundu.

Yunan dostlarına çağrı: Sesinizi yükseltin

Sözlerinin devamında Yunan dostlarına seslenen Turan,
"Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli."
dedi.

Yunan Belediye Başkanı İmamoğlu için destek istedi

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu için, "Yalnız değilsiniz Ekrem" diyerek Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan destek talep ettiğini açıkladı.



#Ekrem İmamoğlu
#Mustafa Osman Turan
#Yunanistan

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