Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan, Yunanistan'da bir televizyon kanalına bağlanıp Türkiye'yi şikayet etti. "Zorbaların çağındayız." diyen Turan, "Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli." dedi.
İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı ve tutuklandı.
İmamoğlu'nun danışmanı Türkiye'yi Yunanistan'a şikayet etti
Yaşananların ardından İmamoğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan, Yunanistan'da bir televizyon kanalına bağlanıp Türkiye'yi şikayet etti.
Yunan dostlarına çağrı: Sesinizi yükseltin
Yunan Belediye Başkanı İmamoğlu için destek istedi
Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu için, "Yalnız değilsiniz Ekrem" diyerek Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan destek talep ettiğini açıkladı.