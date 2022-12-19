Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi yine Yunan medyasına şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İLK RÖPORTAJ YUNAN'A
Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masayla birlikte miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk röportajını Yunan Kathimerini Gazetesi’ne verdi.
ADAYLIK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ
Manolis Kostidis'e konuşan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacağınız yönünde atıflar var" sorusuna yanıt verdi ve “Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum. İstanbul’a hizmet etmekten çok mutluyum” dedi.
HÜKÜMETİ VE ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ
Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönündeki şikayetini dile getirdi.
İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır" dedi.
Türkiye'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.
'YUNANİSTAN'DAN DESTEK MESAJLARI ALDIM'
"Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi" yanıtını verdi.