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Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi yine Yunan medyasına şikayet etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı Yunan Kathimerini Gazetesi’ne değerlendirdi. Hükümetin yargıya baskı oluşturduğu iddiasında bulunarak Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu, Yunanistan'dan destek mesajları aldığını da ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlu Türkiyeyi yine Yunan medyasına şikayet etti
Kathimerini Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İLK RÖPORTAJ YUNAN'A

Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masayla birlikte miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk röportajını Yunan Kathimerini Gazetesi’ne verdi.

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza: 'YSK üyelerine hakaret'
GÜNDEM
İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza: 'YSK üyelerine hakaret'

ADAYLIK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Manolis Kostidis'e konuşan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacağınız yönünde atıflar var" sorusuna yanıt verdi ve “Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum. İstanbul’a hizmet etmekten çok mutluyum” dedi.

HÜKÜMETİ VE ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ

Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönündeki şikayetini dile getirdi.

İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır" dedi.

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde

Türkiye'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.

'YUNANİSTAN'DAN DESTEK MESAJLARI ALDIM'

"Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Yunan medyasına şikayet etti
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Yunan medyasına şikayet etti

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
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İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi.


Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
OYNAT 00:50
Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında açıkça Türkiye'yi dünyaya şikayet eden İmamoğlu, ''Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor'' ifadelerini kullandı. Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına giren İmamoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
Kievde savaş izleri

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