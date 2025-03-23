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Berna Laçin İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası hastaneye kaldırıldı

Berna Laçin İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası hastaneye kaldırıldı

19:1023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanması kararını 'hazmedemedi'.
Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanması kararını 'hazmedemedi'.

CHP yandaşı oyuncu Berna Laçin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması sonrası hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağından serum aldığı fotoğrafı paylaşan Laçin, "Hazmedemiyorum demiştim" ifadelerini kullandı.

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında mahkeme kararını verdi.

İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Berna Laçin İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası hastaneye kaldırıldı

Yaşananlar sonrası CHP yandaşı oyuncu Berna Laçin, hastanelik olduğunu açıkladı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına üzüldüğünü söyleyen ve hasta yatağından fotoğrafını paylaşan Laçin,
"Hazmedemiyorum demiştim"
ifadelerini kullandı.


#Berna Laçin
#Ekrem İmamoğlu
#İBB

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