Gündem Provokatörlüğü işinden etti Berna Laçin kovuldu
İSTANBUL

​Provokatörlüğü işinden etti: Berna Laçin kovuldu

Provokatörlüğü işinden etti: Berna Laçin kovuldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye dayanışma içinde seferber olurken, oyuncu Berna Laçin Twitter'da yaptığı paylaşımla olay olmuştu. Büyük tepki toplayan Laçin'in, P&G firmasıyla reklam anlaşmaları feshedildi.

Haber Merkezi Diğer
Oyuncu Laçin'e yaptığı paylaşımdan dolayı tepki yağmıştı.
Oyuncu Laçin'e yaptığı paylaşımdan dolayı tepki yağmıştı.

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından provokasyon dolu tweet'ler atan oyuncu Berna Laçin'e, başta sosyal medya olmak üzere, her kesimden eleştiri yağmıştı.

Depremin ilk provokasyonunu Berna Laçin yaptı: Hop güncelleme 6.5
HAYAT
Depremin ilk provokasyonunu Berna Laçin yaptı: Hop güncelleme 6.5

Berna Laçin'in skandal paylaşımı.

Depremin ilk provokasyonunu Berna Laçin yaptı: Hop güncelleme 6.5
HAYAT
Depremin ilk provokasyonunu Berna Laçin yaptı: Hop güncelleme 6.5

Soruşturma başlatıldı

Deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek olurken, vergi muafiyetinin sağlanması için devletin depremin şiddetini düşük gösterdiğini yazan Laçin hakkında, soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan P&G firması, fesih kararı aldı. Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması etkili oldu.

Sosyal medya teröristleri
GÜNDEM
Sosyal medya teröristleri
Bahçeli: İnsan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır

Bahçeli: İnsan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır
Akdenizde 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

​Marmaris açıkları beşik gibi sallanıyor.
Seferler azaltılacak

Seferler azaltılacak

​Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs önlemi.
Bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki.
Rusya<br>Çin sınırını kapattı

Rusya
Çin sınırını kapattı

​Vizeler askıya alındı, seferler ise iptal edildi.
Bunlar daha<br>iyi günlerimiz

Bunlar daha
iyi günlerimiz

​Çin'de yaşayan Akçay koronavirüs dehşetini anlattı.
Taşınma başladı

Taşınma başladı

Para politikaları İstanbul'dan yönetilecek.
İznimiz yok

İznimiz yok

​Yeni Malatyaspor'dan, Trabzonspor'a tepki.
'Koca Yusuf'<br> yola çıkıyor

'Koca Yusuf'
yola çıkıyor

Çin'deki 34 Türk'ü vatandaşını tahliye edecek.
Libya'daki<br>en kritik güvence

Libya'daki
en kritik güvence

Türk donanmasının Libya açıklarında olması ne anlama geliyor?
İlk kez<br>sesini duydu

İlk kez
sesini duydu

​42 yaşındaki kadının tek istediği gerçek oldu.
Deprem<br>kiraları da vurdu

Deprem
kiraları da vurdu

​M2 fiyatı 12 lira birden artış gösteren ilçeler var.
Ligler ertelendi

Ligler ertelendi

​Ülkede yayılan koronavirüs salgını futbolu vurdu.
Fahiş kiraya soruşturma

Fahiş kiraya soruşturma

​Bakan 'işlem yapılacak' dedi savcılık harekete geçti.
Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

​Merkez Bankası Başkanı Uysal önemli açıklamada bulundu.
Dijital<br>takip geliyor

Dijital
takip geliyor

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.
Tamamı kırılırsa<br>8'lik deprem olabilir

Tamamı kırılırsa
8'lik deprem olabilir

Deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.