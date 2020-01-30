​Provokatörlüğü işinden etti: Berna Laçin kovuldu

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından provokasyon dolu tweet'ler atan oyuncu Berna Laçin'e, başta sosyal medya olmak üzere, her kesimden eleştiri yağmıştı.
Soruşturma başlatıldı
Deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek olurken, vergi muafiyetinin sağlanması için devletin depremin şiddetini düşük gösterdiğini yazan Laçin hakkında, soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan P&G firması, fesih kararı aldı. Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması etkili oldu.