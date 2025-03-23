İmamoğlu İnşaat'ta rüşvet çarkı böyle dönmüş: Bir senede 400 milyon TL'lik reklam ihalesi

Belediye paraları İmamoğlu İnşaat'a aktarıldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un, Belediye nezdindeki tüm ihaleleri tek bir ihalede toplayıp yeni açtıkları alt şirketlere usulsüzce aktardığı ortaya çıktı. Kurulan alt şirketlerden birinin ise İmamoğlu'nun yakın çevresinden Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal adına olduğu belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik
yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar
ortaya çıktı. İmamoğlu'na yakın isimlerden Murat Ongun'un, Belediye
ihalelerinin tümünü
kurulan
yeni paravan alt şirketlere aktardığı
tespit edildi.
Bu yeni kurulan paravan alt şirketlerden birinin sahibinin ise,
İmamoğlu'nun çok yakın dostu Hüseyin Köksal'ın kardeşi
Ahmet Köksal olduğu belirlendi.
İddiaya göre Ahmet Köksal'ın kurduğu reklam şirketi Advertcity'ye
sadece 2024 yılında 400 milyon TL
reklam parası ödendi.
Reklam şirketine
usulsüz ve ihalesiz teslim edilen 400 milyon TL'den kenara ayırılan 50 milyon TL,
daha sonrasında işlemlerde adı dahi geçmeyen ve şirketin hiçbir surette ortağı olarak bulunmayan
Hüseyin Köksal'ın hesabına aktarıldı.
Hüseyin Köksal, hesabına gelen
50 milyon TL'yi 2 saat içerisinde İmamoğlu İnşaat'a gönderdi.
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