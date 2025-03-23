Terör ve yolsuzluk soruşturmasında karar: İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadesi tamamlanan şüphelilerden İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu Ali Nuhoğlu, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Murat Ongun ve Buğra Gökçe tutuklandı. Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi.
Soruşturmalar kapsamında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce'nin de aralarında bulunduğu 41 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.
ÖZEL'İN DİKKAT ÇEKTİĞİ İSİM DE TUTUKLANDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gizli tanığın ifadesinde yer alan Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer almıştı. Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı da tutuklananlar arasında bulunuyor.
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında da adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.