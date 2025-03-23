Terör ve yolsuzluk soruşturmasında karar: İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gizli tanığın ifadesinde yer alan Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer almıştı. Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı da tutuklananlar arasında bulunuyor.