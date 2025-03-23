İmamoğlu hakimlikteki ifadesinde tehditler savurmuş

e "Dün de ülkemize zarar verenleri çok iyi bir noktadan gören yerden, beni doğuran anne ve baba, vatana ve millete faydalı olma düsturuyla büyütmüştür. Ben Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyetin İkinci yüzyılında gençleriyle tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim. Benim hedefim bu ülkenin geleceğini gençlerle birlikte kazanmaktır. Milletimiz görecek ve yaşayacaktır. Bu terör örgütünün diliyle hareket eden ve iddianame yazan, uyduran, kumpaslarıyla tehdit etmeye çalışan kim varsa, onlar bilsin ki biz milletimizle birlikte görev yapıyoruz ve sadece milletimizle istişare ederek davamıza ve ülkemize hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bu süreçteki duruşumuzu değiştirmeden bayrağımızın ilelebet dalgalanması için sonsuz mücadele edeceğim. Gücümü 86 milyon insanın birbirinden ayırt etmeksizin, kimliğine inancına, yaşam tarzına bakmaksızın bu millete olan sevgisinden alıyorum. Yolumuz açık olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Hukuken ve vicdanen tüm kumpas içerikli iddiaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum"