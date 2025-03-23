İletişim Başkanlığı iddiaları yalanladı: Öğrenciler için bayram desteği devam ediyor

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti' iddiası doğru değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılması söz konusu değildir. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7.600 TL) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.