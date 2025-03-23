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İletişim Başkanlığı iddiaları yalanladı: Öğrenciler için bayram desteği devam ediyor

İletişim Başkanlığı iddiaları yalanladı: Öğrenciler için bayram desteği devam ediyor

18:5923/03/2025, Pazar
DHA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan Aile Bakanlığı'nın, bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğinin kesilmesine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7.600 TL) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti' iddiası doğru değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılması söz konusu değildir. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7.600 TL) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.


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