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İletişim Başkanlığından 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığından 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasına yalanlama

Semih Bozkuş
00:5618/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı, yabancı basının Türkiye'ye yönelik 'sivil katliamı' algısı oluşturma amaçlı iddialarını yalanladı.
İletişim Başkanlığı, yabancı basının Türkiye'ye yönelik 'sivil katliamı' algısı oluşturma amaçlı iddialarını yalanladı.

Bazı yabancı basın yayın organlarında Türkiye'yi ve Türk ordusunu karalamak adına, 'Türk SİHA'sının Suriye'de dokuz kişiyi katlettiği' ileri sürüldü. Karalama kampanyasına ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanlayarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmaktadır." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye'deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi' şeklindeki iddialar doğru değildir" denildi.

"Operasyonlar doğrudan terör örgütlerine yöneliktir"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye'deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi.' şeklindeki iddialar doğru değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmaktadır. Operasyonların amacı, terörist unsurları etkisiz hale getirerek; halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Ayrıca bölgedeki insani yardım çalışmalarının güvenli ve aralıksız şekilde devam etmesi için her türlü destek ve yardım verilmektedir" ifadelerine yer verildi.




#Türkiye
#SİHA
#Suriye
#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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