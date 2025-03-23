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Dezenformasyon onların işi: İletişim Başkanlığı'ndan 'gözaltında çıplak arama' haberine yalanlama

Dezenformasyon onların işi: İletişim Başkanlığı'ndan 'gözaltında çıplak arama' haberine yalanlama

08:5523/03/2025, Pazar
DHA
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Söz konusu yalan haberlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Söz konusu yalan haberlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gözaltına alınan kadınlar, 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darp edildi" iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, (DMM) bazı basın yayın organlarında Ankara'da gözaltına alınan kadınların çıplak bir şekilde aranmak istendiğine dair yalan haberle ilgili açıklama yaptı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Gözaltına alınan kadınlar, 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darp edildi.' iddiası doğru değildir. Gözaltına alınan şahıslara mevzuat hükümleri çerçevesinde arama yapılmış olup, çıplak arama gibi bir uygulama söz konusu değildir. İddiaya konu kişilere yönelik Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine uygun standart prosedür izlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.



#cumhurbaşkanlığı
#iletişim başkanlığı
#Dezenformasyon

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