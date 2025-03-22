İsrail'in propaganda hesapları devrede: DMM söz konusu iddiaları yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere’nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır.

Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir.