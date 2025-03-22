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İsrail'in propaganda hesapları devrede: DMM söz konusu iddiaları yalanladı

İsrail'in propaganda hesapları devrede: DMM söz konusu iddiaları yalanladı

Semih Kara
Semih Kara
13:3922/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformu X üzerinden dolaşıma sokulan, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in propaganda hesaplarından paylaşılan, “Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere’nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır.

Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.

#İsrail
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#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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