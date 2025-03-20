İletişim Başkanlığından 'Valilik CHP'nin buluşmasını yasakladı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, CHP'nin ön seçim buluşmasına yönelik herhangi bir yasaklama kararının bulunmadığını kaydetti.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul Valiliğince CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. İddiayı yalanlayan DMM, Valiliğin CHP’nin Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararının bulunmadığını ifade etti.
Bugün bazı basın yayın organlarında
İstanbul Valiliği
nin, CHP'nin 22 Mart'ta
Haliç Kongre Merkezi
'nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasını yasakladığı ileri sürüldü.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
iddiaları yalanladı.
DMM'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda Valiliğin, söz konusu program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararının bulunmadığı belirtildi.
Siyasi partilere dört günlük yasaktan muafiyet
Siyasi partilere dört günlük yasaktan muafiyet
İstanbul Valiliğince, provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında alınan dört günlük yasak kararı hatırlatılarak, "
Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı salon toplantıları, bu yasaklardan istisna tutulmaktadır.
" denildi.
Ayrıca asılsız iddialara itibar edilmemesi yönünde hatırlatmada da bulunuldu.
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