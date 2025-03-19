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DMM'den Morgan Stanley-İmamoğlu iddialarına yalanlama: Bugünle alakası yok

DMM'den Morgan Stanley-İmamoğlu iddialarına yalanlama: Bugünle alakası yok

21:2219/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı, Morgan Stanley'in feragat başvurusunun 12 Mart'ta kabul edildiğini açıkladı.
İletişim Başkanlığı, Morgan Stanley'in feragat başvurusunun 12 Mart'ta kabul edildiğini açıkladı.

Bazı basın yayın organlarında Morgan Stanley bankasının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul'dan çekildiği ileri sürüldü. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından kamuoyu açıklaması yapıldı. Söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiğini belirten DMM, bahsi geçen bankanın 12 Mart'ta borsa üyeliğinden çıkarıldığını, gelişmenin güncel olayların sonucu olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, İBB'ye yönelik başlatılan kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bazı basın yayın organlarında dünyaca ünlü banka
Morgan Stanley
'in
Borsa İstanbul
'dan çekildiği ileri sürüldü.

Söz konusu haberler, bankanın İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gerekçesiyle Borsa İstanbul'dan çekildiği algısıyla kamuoyuna servis edildi.

İletişim Başkanlığından 'İmamoğlu' kurgusuna yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

DMM'nin yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddialar yalanlanarak, bahsi geçen bankanın 12 Mart'ta Borsa üyeliğinden çıkarıldığı ve güncel gelişmelerle bir ilgisinin olmadığının altı çizildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, “Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi” iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir.

Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

Morgan Stanley A.Ş. uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir.

Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."



#Morgan Stanley
#Ekrem İmamoğlu
#Borsa İstanbul
#İletişim Başkanlığı
#Borsa

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