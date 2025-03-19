DMM'den Morgan Stanley-İmamoğlu iddialarına yalanlama: Bugünle alakası yok

DMM'nin yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddialar yalanlanarak, bahsi geçen bankanın 12 Mart'ta Borsa üyeliğinden çıkarıldığı ve güncel gelişmelerle bir ilgisinin olmadığının altı çizildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.