İletişim Başkanlığından 'İsrail çipli UTTS' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, UTTS'de herhangi bir İsrail ya da Kanada menşeili ekipmanların kullanılmadığını vurguladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipini araçlara takacaklar" şeklindeki iddianın doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetlerinin yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütüldüğü kaydedildi.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi
'ne (UTTS) yönelik 'İsrail' tartışmalarına İletişim Başkanlığı son noktayı koydu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "
İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar
" iddiasını yalanladı.
"İsrail ve Kanada menşeili ekipmanların kullanılmadı"
"İsrail ve Kanada menşeili ekipmanların kullanılmadı"
Söz konusu sistem için
İsrail
ve
Kanada
menşeili ekipmanların kullanılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını belirten DMM, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistem ekipmanlarının temini konusunda İstanbul Bilişim Vadisinde bulunan yerli bir firmayla anlaşmaya varmıştır." dedi.
"Yüzde 100 Türk sermayesi"
"Yüzde 100 Türk sermayesi"
UTTS
kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetlerinin yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "
UTTS’de kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, yazılım geliştirmeleri Türk mühendisler tarafından yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
" denildi.
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