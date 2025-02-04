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Türkiye’ye saldıran İsrail hesabının arkasından çifte vatandaş çıktı: Türkiye’ye gezmeye geliyor

Türkiye’ye saldıran İsrail hesabının arkasından çifte vatandaş çıktı: Türkiye’ye gezmeye geliyor

Furkan Erten
Furkan Erten
13:264/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye'yi hedef alan Sami Gershon'un sık sık Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.
Türkiye'yi hedef alan Sami Gershon'un sık sık Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada Türkiye’yi hedef alan ve Gazze’deki soykırımı aklayan paylaşımlar yapan Haber İsrail isimli hesabın çifte vatandaş Sami Gershon ve eşi Beti tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. PKK ve İsrail çıkarları için çalışan Gershon’un rahatça Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

Siyonist İsrail’e hizmet eden Sami Gershon’un 1969 yılında İstanbul’da doğduğu ve soykırım ordusunda görev yaptığı belirlendi. Terör örgütü PKK ve İsrail çıkarları için dezenformasyon üreten, Türkiye aleyhinde hareket eden Gershon’un rahatlıkla Türkiye’ye geldiği tespit edildi. Türkiye’de tatil yapan, futbol maçlarına giden Gershon, İsrail’de Ramat HaSharon bölgesinde yaşıyor.

Söz konusu Haber İsrael sayfası, Gazze'deki soykırımı aklayan ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımlara imza atıyor. Terör örgütü PKK'nın çıkarları doğrultusunda da haberler yapan sosyal medya sayfası, İsrail merkezli yönetiliyor.
Gershon'un İsrail ordusunda askerlik yaptığı belirlendi.

Sami hesabı ve eşi Beti ile ortak kullanıyor. İkili, Türkiye'yi hedef alan birçok haberle dezenformasyon oluşturdu. Birçok sosyal konuda yalan ve iftira haberler yapan Gershon çifti, paylaşımlara devam ediyor.

Sami ve Beti Gershon


#İsrail
#Türkiye
#Filistin
#Gazze

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