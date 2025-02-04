Türkiye’ye saldıran İsrail hesabının arkasından çifte vatandaş çıktı: Türkiye’ye gezmeye geliyor

Siyonist İsrail’e hizmet eden Sami Gershon’un 1969 yılında İstanbul’da doğduğu ve soykırım ordusunda görev yaptığı belirlendi. Terör örgütü PKK ve İsrail çıkarları için dezenformasyon üreten, Türkiye aleyhinde hareket eden Gershon’un rahatlıkla Türkiye’ye geldiği tespit edildi. Türkiye’de tatil yapan, futbol maçlarına giden Gershon, İsrail’de Ramat HaSharon bölgesinde yaşıyor.