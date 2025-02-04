Türkiye’ye saldıran İsrail hesabının arkasından çifte vatandaş çıktı: Türkiye’ye gezmeye geliyor

Sosyal medyada Türkiye’yi hedef alan ve Gazze’deki soykırımı aklayan paylaşımlar yapan Haber İsrail isimli hesabın çifte vatandaş Sami Gershon ve eşi Beti tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. PKK ve İsrail çıkarları için çalışan Gershon’un rahatça Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.
Siyonist İsrail’e hizmet eden Sami Gershon’un 1969 yılında İstanbul’da doğduğu ve soykırım ordusunda görev yaptığı belirlendi. Terör örgütü PKK ve İsrail çıkarları için dezenformasyon üreten, Türkiye aleyhinde hareket eden Gershon’un rahatlıkla Türkiye’ye geldiği tespit edildi. Türkiye’de tatil yapan, futbol maçlarına giden Gershon, İsrail’de Ramat HaSharon bölgesinde yaşıyor.
Sami hesabı ve eşi Beti ile ortak kullanıyor. İkili, Türkiye'yi hedef alan birçok haberle dezenformasyon oluşturdu. Birçok sosyal konuda yalan ve iftira haberler yapan Gershon çifti, paylaşımlara devam ediyor.