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Türkiye Filistinli mahkumlara kapısını açtı: İsrail tehdit olarak görüyordu

Türkiye Filistinli mahkumlara kapısını açtı: İsrail tehdit olarak görüyordu

Semih Kara
Semih Kara
13:1629/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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15 Filistinli mahkum Türkiye'ye geliyor.
15 Filistinli mahkum Türkiye'ye geliyor.

İsrail merkezli Times Of Israel, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli mahkumların Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

Habere göre işgalci İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 70 Filistinli mahkum, Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Filistinli mahkumların tutulduğu Ofer Hapishanesi.

15 Filistinli Türkiye'ye geliyor

Times Of Israel'e bilgi veren bir Arap diplomat, Ankara'nın
Kahire'deki 15 Filistinli mahkumun Türkiye'ye gelmesini istediğini
ifade etti. Arap diplomat, geriye kalan 55 mahkumun Katar'a gönderileceğini, ancak görüşmelerin devam ettiğini ve 3. bir ülkeye gönderilme ihtimallerinin de bulunduğunu açıkladı.

Soykırımcı İsrail, serbest bıraktığı Filistinli mahkumlardan 70 tanesini İsrail'in güvenliğine tehdit olarak gördüğü için Batı Şeria ve Gazze'ye girişlerini yasaklamıştı.

#Gazze
#Filistin
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#İsrail
#Mısır

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