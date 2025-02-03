İsrail Golan'a üs bölgeleri kuruyor: Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Uydu görüntüleri, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmek üzere bölgede 2 yeni askeri üs kurduğunu ortaya koydu. Duvarlarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla bina ve araç ile üssün 8 kilometre güneyinde benzer bir inşaat alanı görüldü.

Yerel halkı endişelendiren her iki üs de yeni toprak yollarla İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki topraklara bağlanıyor.

İlk üssün birkaç kilometre güneyinde ise üçüncü askeri üssün kurulması için temizlenen bir arazi görülüyor.

Temizlenmiş arazi.