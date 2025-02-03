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İsrail Golan'a üs bölgeleri kuruyor: Uydu görüntüleri ortaya çıktı

İsrail Golan'a üs bölgeleri kuruyor: Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Semih Kara
Semih Kara
15:053/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Bölgede 2 üs bölgesi kuran terör devleti, 3. üs için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bölgede 2 üs bölgesi kuran terör devleti, 3. üs için hazırlıklarını sürdürüyor.

Soykırımcı İsrail'in, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa ettiği ortaya çıktı. Uydu görüntüleri, İsrail'in 'geçici' olarak varlık gösterdiğini iddia ettiği bölgede 'kalıcı' üsler kurduğunu gösteriyor.

Uydu görüntüleri, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmek üzere bölgede 2 yeni askeri üs kurduğunu ortaya koydu. Duvarlarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla bina ve araç ile üssün 8 kilometre güneyinde benzer bir inşaat alanı görüldü.

Yerel halkı endişelendiren her iki üs de yeni toprak yollarla İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki topraklara bağlanıyor.

İlk üssün birkaç kilometre güneyinde ise üçüncü askeri üssün kurulması için temizlenen bir arazi görülüyor.

Temizlenmiş arazi.

Bu iki üs ve temizlenmiş arazi, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenen yerde bulunuyor.

#Golan tepeleri
#israil
#suriye

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