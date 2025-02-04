Etnik temizlik Batı Şeria'da: İsrail mahalle mahalle yok ediyor

Gazze'de yürüttüğü katliam ve etnik temizlik planını işgal altındaki Batı Şeria'da da uygulamaya başlayan terör devleti İsrail, Filistinlileri zorla evlerinden çıkartıyor, çocukları öldürüyor, mahalleleri havaya uçuruyor, evleri askeri üsse dönüştürüyor ve bölgeye yönelik ablukayı sertleştiriyor. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 19 Ocak'ta Cenin kentiyle başlayarak genişlettiği "Demir Duvar Operasyonu" adını verdiği kuşatma ve saldırılarına iki haftadır devam ediyor. Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, "İsrail'in savaşını Gazze'den Batı Şeria'ya taşıdığını" söyledi. Ebu Rubb, işgalci gücün Cenin Mülteci Kampı'nı yok etmeye ve yaşanmaya uygun olmayan bir yer haline getirmeye çalıştığını söyledi. İşgalci güç havadan uçaklarla ve karadan patlayıcılar yerleştirerek mahalleleri yok etmeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cenin'deki askerlere ziyaretinde, İsrail ordusunun saldırı bittikten sonra mülteci kampında "kalmaya işgaline devam edeceğini söylemişti.

Patlayıcı döşeyip havaya uçurdu

İsrail savaş uçakları, Cenin Mülteci Kampı’nda bulunan binaları füzelerle hedef aldı. Yetkililer İsrail’in kampın farklı mahallelerinde yaklaşık 80 dairenin bulunduğu 21 binayı yerle bir ettiğini söyledi. İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı içinde birden fazla noktada sivil bölgelere patlayıcı döşeyerek binaları havaya uçurdu. Sosyal medyada, güçlü patlamaların kameraları titrettiği, gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı. Filistinli yerel kaynaklar, Cenin Mülteci Kampı'nda 20 binanın patlatıldığını aktardı. Yıkılan bina sayısının yüzü geçtiği belirtildi.

2002'den sonra bir ilk

"İsrail ordusu, savaşını Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya taşıdı. Cenin kampında meydana gelen patlamalar İsrail'in Gazze'deki soykırımının benzeridir" diyen Ebu Rubb, "Cenin kampında bugün meydana gelen İsrail'in binaları havaya uçurması 2002'den bu yana ilk kez oluyor. İsrail o zamanki savaşta kampın mahallelerini yıkmıştı" diye konuştu.

20 bin kişiye sürgün

İsrail ordusunun Cenin kampında daha fazla yerleşim yerini havaya uçurma niyetinde olduğuna dikkati çeken Ebu Rubb, Cenin kampında 3 bin 490 Filistinli aileden 3 bin 420'sinin İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edildiğini belirtti. Yaklaşık 20 bin insanın evlerinden zorla çıkartıldığına işaret edildi. Filistinli yerel kaynaklar, İsrail ordusunun son günlerde Cenin kampı sakinlerinin neredeyse tamamını göçe zorladığını ve kampı bu şekilde tahliye ettiğini söylemişti.

Evler askeri üs oluyor

İşgalci güç Tubas kentine bağlı Tammun beldesindeki saldırılarında da Filistinlilere ait 12 evi boşaltarak askeri üsse çevirdi. Tammun Belde Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, İsrail ordusuna ait buldozerlerin beldede yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda caddeleri alt yapısıyla birlikte tahrip ettiğine dikkati çekerek şunları söyledi: “İşgal devletinin ordusu, 12 aileyi zorla çıkardığı evlerini kışlaya çevirdi ve üzerlerine keskin nişancılar yerleştirdi. Bu aileler belde merkezindeki başka evlere göçe zorlandı.”

Abluka uyguluyor

İsrail güçleri, Cenin kentinin batısındaki El-Harisiye kasabasına baskın düzenledi, çok sayıda evi ablukaya aldı. Tanıklar, İsrail güçlerinin iki eve gerçek mermi ve ses bombası attığını, hoparlörlerle içeridekilere teslim olmaları çağrısı yaptığını ve 2 kişiyi gözaltına aldıktan sonra kasabadan çekildiğini aktardı.

İstilacı Yahudiler de devrede

Filistin topraklarını gasbeden istilacı Yahudi terör şebekeleri, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Misafir Yatta bölgesinde arazileri buldozerle kazarak tahrip ediyor. İstilacı terör şebekesi Misafir Yatta'ya bağlı Umm el-Hayr köyündeki vatandaşların evlerinin yakınında buldozerle yıkım gerçekleştiriyor. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yolları kazarak ve çevrede tahribata yol açarak Filistinlilere ait daha fazla toprağı gasbetmeyi amaçladıkları belirtildi. 2024 sonu itibariyle Batı Şeria'da yasadışı olarak yaşayan istilacı Yahudi sayısı yaklaşık 770 bine ulaştı.







