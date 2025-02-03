Filistinli tutuklular İsrail dehşetini anlattı: Son ana kadar işkence

İsrail'le Hamas arasındaki ateşkes kapsamında yapılan dördüncü takasında 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli tutuklu serbest kaldı. Özgürlüğüne kavuşan 114 Filistinli, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta coşkuyla karşılandı. Hamas'ın bıraktığı İsrailli esir sağlıklı gözükürken Filistinli esirlerde işkence ve açlığın izleri net olarak görülüyordu.

AÇ BIRAKILIP DÖVÜLDÜLER

Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, "Tutukluların bazılarının günlerce süren dayaklar nedeniyle kaburgalarında kırıklar tespit edildi. Büyük çoğunluğunda da uzun süredir banyo yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle uyuz hastalığı olduğu görüldü" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Tutuklular, İsrail hapishanelerinde hayvanlardan kötü muamelelere maruz kaldığını söyledi" cümlelerine yer verildi.

KOLLARINA 3 FARKLI BİLEKLİK TAKILDI

İşgal altındaki Filistin'in güneyindeki Necef (Negev) Hapishanesi'nden çıkan tutuklular, hapishanede her tutuklunun koluna üç ayrı bileklik takıldığını söyledi. Bu bilekliklerin birisi İsrail Hapishaneleri Genel İdaresi tarafından yapılırken, diğeri İsrail İç İstihbarat Servisi (ŞABAK) tarafından gönderiliyor. Üçüncüsü ise hapishane tarafından tutukluların kollarına takılıyor. Bu bileklikte, İsrailli gardiyan ve güvenlik güçleri tarafından yazılan tehditler yer alıyor. Filistinli tutuklulardan birinin verdiği bilgiye göre, kendisine takılan bilekliğin üzerinde, "Allahın seçilmiş milleti unutmaz, düşmanımızı kovalayacak ve onları yakalayacağız" şeklinde bir tehdit ifadesi yazıldığını kaydetti.

KIZILHAÇ MUAMELEYE ÖFKELİ

İsrail'in, Filistinli tutuklulara son ana kadar eziyet etmesi, takası anlaşmasında aracı olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (İCRC) yetkililerinin de öfkesini çekti. Haaretz gazetesinde bir güvenlik kaynağına dayandırılan habere göre, İCRC yetkilileri, Filistinli esirlerin acı verici halde elleri başlarının arkasında kelepçeli olarak götürülmelerinin Kızılhaç'ın tepkisine neden olduğu vurgulandı. Öte yandan, İsrail ordusu, takasta serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine kutlama yapmamaları yönünde tehdit içerikli bildiriler dağıttı.











