Filistin İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıların Gazze'deki yıkımı yansıttığını belirtti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda evleri havaya uçurmasını vahşet olarak nitelendirdi ve bunun Gazze Şeridi'ndeki yıkımı yansıttığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti İsrail güçlerinin Cenin ve Tulkerim kamplarında gerçekleştirdiği bombalamalar ve son olarak Cenin mülteci kampındaki mahalleleri havaya uçurması, Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı yıkımın boyutunu yansıtan vahşi bir sahneyi temsil ediyor. Bu, Filistin halkına karşı yürütülen imha ve yerinden etme savaşının tezahürlerinden birini somutlaştırıyor.” ifadelerine yer verildi.