İsrail yine terör estiriyor: Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattı

Terör devleti İsrail, Gazze'deki ateşkesin 3. gününde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattı.





İHA saldırısında 2 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in ortaklaşa başlattığı saldırı, Cenin Mülteci Kampı'nda terör devletine ait bir İHA'nın Filistinlileri hedef almasıyla başladı. Saldırıda 2 Filistinli şehit olurken 25 kişi de yaralandı.





Ateşkes öncesinde planlandı

Saldırı kararının ateşkesten 2 gün önce, Cuma günü yapılan bir toplantıda alındığı öğrenilirken İsrail basınına konuşan bir askeri kaynak, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklendiğini aktardı.





Yıkıma hazırlanıyor

Yerel kaynaklarda paylaşılan videolarda, işgalci İsrail'in Cenin'e doğru buldozer gönderdiği görüldü. İsrail'in, Batı Şeria'da Filistinlilerin yoğunlukta olduğu yerleşim birimlerine başlattığı saldırılardan sonra buldozerlerle Filistinlilere ait evleri yıktığı, alt ve üst yapıya hasar verdiği biliniyor.





"Mahmud Abbas'a bilgi verildi"

İsrail güçlerinin bölgeye karadan girmesinin ardından Cenin'i korumakla görevli Mahmud Abbas yönetimindeki güçler, hiçbir direniş göstermeden geri çekildi. Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinliler, Abbas yönetimindeki güçlerin araçlarını taşladı. İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre de İsrailli yetkililer, Cenin'deki saldırı öncesinde güçlerini geri çekmesi için (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin Yönetimine bilgi verdi.





Netanyahu'dan açıklama

Gazze Kasabı Netanyahu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cenin'e 'kapsamlı bir saldırı' başlattıklarını duyurdu. İsrail, Filistinlilere yönelik başlattığı saldırıyı "Demir Duvar Operasyonu" olarak isimlendirdi.





Havadan ve karadan yapılan saldırılarda toplam 6 Filistinli şehit oldu, 40 kişi yaralandı.



