İşgalciler Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'daki bazı kent ve beldelere baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.