İşgalciler Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Selfit kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 848 Filistinli hayatını kaybetti; yaklaşık 6 bin 700 kişi yaralandı, gözaltına alınanların sayısı 14 bin 300'lere ulaştı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin'deki Kabatiya beldesine baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.
Buldozer eşliğinde evin bulunduğu bölgeye gelen İsrail destek güçleri de alanı tamamen çevreledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin tamamen kuşattığı eve baskın düzenleyerek Filistinli Mustafa Hamayise'yi gözaltına aldığı belirtildi.
İsrail ordusunun ayrıca Selfit'in bazı beldelerine de baskınlar düzenlediği kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 848 Filistinli hayatını kaybetti; yaklaşık 6 bin 700 kişi yaralandı, gözaltına alınanların sayısı 14 bin 300'lere ulaştı.