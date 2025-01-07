Batı Şeria'daki İsrail zulmü devam ediyor: 1 yılda 4 bin Filistinli tehcir edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) internet sitesinde yer alan verilere göre, İsrail güçleri, Ocak 2010 ve Ocak 2025 tarihleri arasında Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde yaptığı yıkımlarla 2 bin 822 Filistinliyi tehcir etti.









İsrail'in Batı Şeria'daki A ve B bölgelerindeki yıkımlarından zarar gören Filistinli sayısı 90 bini aştı.









1767 yapıyı zorla yıktı

Geçen yıl 450'si ev olmak üzere Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde Filistinlilere ait toplam 493 yapıyı yıkan Tel Aviv yönetimi, C bölgesinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'tekilerle birlikte, 2024 yılında ise toplam 1767 ev ve yapıyı yıkarak, 4 bin 258 Filistinliyi göçe zorladı.





İsrail, işgal ettiği topraklardaki söz konusu yıkımla toplamda 165 bin 55 Filistinliye zarar verdi.





Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.









A ve B bölgesi ne demek?

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.



