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Batı Şeria'daki İsrail zulmü devam ediyor: 1 yılda 4 bin Filistinli tehcir edildi

Batı Şeria'daki İsrail zulmü devam ediyor: 1 yılda 4 bin Filistinli tehcir edildi

10:367/01/2025, Salı
AA
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İşgalci İsrail sadece 2024 yılında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1767 yapıyı yıktı.
İşgalci İsrail sadece 2024 yılında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1767 yapıyı yıktı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2024 yılında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 1767 yapıyı yıktığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) internet sitesinde yer alan verilere göre, İsrail güçleri, Ocak 2010 ve Ocak 2025 tarihleri arasında Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde yaptığı yıkımlarla 2 bin 822 Filistinliyi tehcir etti.



İsrail'in Batı Şeria'daki A ve B bölgelerindeki yıkımlarından zarar gören Filistinli sayısı 90 bini aştı.



1767 yapıyı zorla yıktı

Geçen yıl 450'si ev olmak üzere Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde Filistinlilere ait toplam 493 yapıyı yıkan Tel Aviv yönetimi, C bölgesinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'tekilerle birlikte, 2024 yılında ise toplam 1767 ev ve yapıyı yıkarak, 4 bin 258 Filistinliyi göçe zorladı.


İsrail, işgal ettiği topraklardaki söz konusu yıkımla toplamda 165 bin 55 Filistinliye zarar verdi.


Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.



A ve B bölgesi ne demek?

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.


İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı.

#Batı Şeria
#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Tehcir

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