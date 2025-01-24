Batı Şeria'daki Cenin Vali Yardımcısı Mansur es-Saidi, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentinin ve kampının dört girişini de toprak bariyerlerle kapattığını ve giriş çıkışlara izin vermediğini söyledi.

"İsrail'in, çevresindeki bina ve evlere yönelik devam eden yıkımları göz önüne alındığında kampın merkezine büyük bir saldırı gerçekleştirme planı" olabileceğine dikkati çeken Saidi, beklenen bu plan kapsamında kampta İsrail'in "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği soykırımın" tekrarının yaşanabileceğini ifade etti.

İsrail'in saldırıları sonucu elektrik ve yakıt tedarikinin kesilmesi nedeniyle Cenin Devlet Hastanesinde hastaların ve sağlık personelinin zorluklar yaşadığına işaret eden Saidi, İsrail'in özel kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırılar ve hava saldırıları nedeniyle kamptaki yüzlerce Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Saidi, son günlerde yerinden edilenlerin sayısına ilişkin ise kesin bir sayım yapılmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu direktörü Roland Friedrich, X hesabından yayımladığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan Aralık 2024'ten bu yana 2 bin ailenin göç ettiğini kaydetmişti.

İsrail'in yeni soykırım planı: Cenin Mülteci Kampı Dünya





Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı. İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.







