Cenin Kampı'na Gazze modeli uyguluyorlar

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı ve çevresinde, salı günü "Demir Duvar" adlı bir saldırı başlatan işgalci İsrail ordusu, kampın yanı sıra yakınlarındaki Barkin, Kabbatiye, Arraba ve Fahme beldelerine baskınlar düzenliyor. Batı Şeria'daki Filistinli direniş gruplarına bağlı silahlılarla çatışmalara girişen işgal ordusu, sivillerin hareketliliğini kısıtlamak için yollarda askeri kontrol noktaları kuruyor. Ayrım Duvarı ve Yerleşimcilere Karşı Mücadele Komitesi'nin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Batı Şeria genelinde kurduğu askeri kontrol noktalarının sayısı 900'ü aştı. İşgalciler, buralarda evlerinden işlerine giden Filistinlileri saatlerce teftiş ederek birçoğunu tutukluyor.

ÖLÜ SAYISI 12'YE ÇIKTI

Salı gününden beri Cenin Kampı'na insansız hava araçlarıyla bombardımanlar yaparak bir çok evi hedef alan İsrail ordusunun saldırıları yüzünden yüzlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Salı ve çarşamba günleri Cenin Kampı'nda 10 Filistinliyi öldürerek 50'den fazla Filistinliyi yaralayan işgal kuvvetleri, dün de Barkin beldesinde bir saat süren çatışmalar sonunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı iki direnişçi Muhammed Ebu el-Es'ad ve Kuteybe Çelebi'yi öldürdüğünü ilan etti. Bununla birlikte üçüncü gününü geride bırakan saldırılarda ölü Filistinli sayısı 12'ye ulaştı.

HASTANELER KUŞATILIYOR

Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar kapsamında çok sayıda hastane ve sağlık merkezini kuşatan ve bu hastaneleri yakıp yıkan İsrail ordusunun benzer şekilde Cenin'de de hastaneleri kuşatma altına alması, halkta büyük bir endişeye sebep oluyor. İşgal güçleri, Salı günü başlayan Demir Duvar Operasyonu çerçevesinde Cenin'deki Devlet Hastanesi ve El-Emel Hastanesi'ni kuşatma altına aldı. Middle East Eye'a (MEE) konuşan Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bakır, İsrail güçlerinin yanlarında buldozerler getirerek hastaneyi kuşattığını anlatarak, "Ne yapacağımızı bilemedik ve Gazze hastanelerinde yaşananları hayal etmeye başladık. Hastaneye saldıracaklarından veya ateş açacaklarından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

KATLİAM TECRÜBESİ UYGULANIYOR

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cenin Kampı'na yapılan saldırının İsrail ordusunun Batı Şeria'daki güvenlik anlayışını değiştireceğini ifade ederek, "Gazze'de edindiğimiz tecrübeleri Batı Şeria'da uygulamaya başladık. Operasyon 'teröristlerin kökü kazınana' kadar sürecek" dedi. Katz'ın açıklamaları, Gazze'de 470 gün boyunca İsrail tarafından "terörle mücadele" gerekçesiyle işlenen savaş suçlarının Batı Şeria'da da tekrar edeceği endişelerini artırıyor.

HEDEF AŞIRI SAĞI TATMİN ETMEK Mİ?

Cenin Kampı'ndaki saldırıların Gazze ateşkesinden iki gün sonra başlaması, bu saldırıların İsrail iç siyasetiyle bağlantılı olabileceği yorumlarına da sebep oluyor. Associated Press'te (AP) yer alan haberde, saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı ortaklarının ateşkes nedeniyle hükümetten çekilme yönündeki tehditlerine eş zamanlı gelmesine dikkat çekildi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, ordunun savaşa dönmemesi halinde hükümeti yıkacağını söylediğini hatırlatan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise aşırı sağcı hükümet ortaklarının Cenin operasyonunda zorlayıcı güç olduğunun altını çizdi.







