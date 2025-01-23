Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı: Katliam endişesi artıyor

Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı'na yönelik "Demir Duvar" adlı bir saldırı başlatarak 10 Filistinliyi öldüren, onlarca Filistinliyi yaralayan işgalci İsrail ordusu, kamptaki saldırılarını sürdürüyor. İnsansız hava araçlarının da katıldığı saldırılar yüzünden 600 Filistinli kamptan göç etmek zorunda kalırken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bölgeyi "kuvvetle vuracakları" tehdidinde bulundu. Katz, Demir Duvar operasyonunun "güvenlik stratejisinde" bir değişikliğe işaret ettiğini belirterek, saldırıların amacının Batı Şeria'da "terörist altyapıyı ortadan kaldırmaya yönelik" olduğunu iddia etti. İşgal güçleri dün akşam saatlerinde de Batı Şeria'nın Eriha kenti ve Cebir Kampı'na saldırı başlattı.

YENİ BİR SOYKIRIM ENDİŞESİ

Cenin Kampı'na yönelik saldırıların ardından bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu. Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığına işaret eden Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısına tepki göstererek, "Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak" ifadesini kullandı.

KAMP KUŞATILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ordu ve iç istihbarat teşkilatı (ŞABAK) tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü ve "tüm teröristler etkisiz hale getirilene kadar süreceğini" açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Cenin Kampı'na ek kuvvet gönderen işgal güçleri, kampa tam bir kuşatma uygulayarak giriş çıkışları kapattı. İşgal güçlerinin yolları ve binaları tahrip ederek zırhlı araçlara yol açtığını belirten Filistinli yetkililer bir çocuk hastanesine ateş açılması sonucu 3 çocuğun yaralandığını ve acil yardım birimlerinin yaşları 4 ile 5 arasında değişen 20 çocuğu hastaneden tahliye ettiğini bildirdi.

KAÇAN SİVİLLERE SALDIRIYORLAR

Öte yandan, saldırıların yoğunlaşmasıyla birlikte kampta yaşayan 600 Filistinlinin evlerinden çıkarak Cenin Belediye Meydanı'na sığındığı aktarıldı. Konuya dair açıklama yapan Cenin Belediyesi Sözcüsü Beşir Matahin, İsrail ordusu ise Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmaların Ezka Caddesi ve Devlet Hastanesi çevresinde yoğunlaştığını, işgal güçlerinin kaçan sivil araçlara da ateş açtığını söyledi. Matahin, evlerinden çıkmak zorunda kalan Filistinlilerin geceyi caddelerde geçirmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Hamas'tan seferberlik çağrısı

Cenin Kampı'nda etkin Hamas'a bağlı Cenin Tugayı, işgal güçlerine ateş açtığını ve el yapımı bombalarla dört İsrail askerini yaraladığını duyurdu. Hamas Hareketi'nden yapılan açıklamada ise bütün Filistin halkına kamptaki direnişe destek için seferberlik çağrısı yapıldı. Ramallah'a bağlı güvenlik güçlerinin saldırılardan kısa süre önce kamptan çekildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Bu tavır tüm Filistinliler tarafından şüpheyle karşılanıyor" ifadeleri yer aldı.







